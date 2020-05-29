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Намаюнас и Андраде могут провести реванш 11 июля

Намаюнас и Андраде могут провести реванш 11 июля
Бокс/ММА / UFC 0

Руководство UFC работает над организацией повторного поединка между двумя экс-чемпионками лиги Роуз Намаюнас и Джессикой Андраде. Вероятно, этот бой состоится 11 июля, сообщает MMA Fighting.

Первый бой Намаюнас с Андраде прошёл в мае 2019 года, тогда бразильянка одержала досрочную победу во втором раунде и отобрала у Роуз звание чемпионки.

Реванш должен был состояться на турнире UFC 249, но впоследствии Роуз не смогла на нём выступить, так как в тот период три члена её семьи скончались от коронавируса.

Напомним, что Андраде последний раз появлялась в октагоне в августе минувшего года. Тогда на турнире в Китае она досрочно уступила Чжан Вейли и потеряла титул чемпионки в минимальном весе. Что касается Роуз, то она не выступала с момента поражения от Андраде.

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