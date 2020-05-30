Макгрегор — самый высокооплачиваемый боец ММА 2020 года по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года. Единственным представителем смешанных единоборств в топ-100 стал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

За последние 12 месяцев ирландец в общей сложности заработал $ 48 млн. Из них $ 32 млн пришлись на призовые выплаты, остальные $ 16 млн — отчисления по рекламным контрактам. В целом в рейтинге Конор занимает шестнадцатое место.

При этом отметим, что за указанный срок Макгрегор провёл лишь один поединок. В январе 2020 года он нокаутировал Дональда Серроне.

Напомним, у Макгрегора собственный бизнес. Ирландец занимается производством виски и продвигает бренд благодаря широким рекламным акциям.