Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Макгрегор — самый высокооплачиваемый боец ММА 2020 года по версии Forbes

Макгрегор — самый высокооплачиваемый боец ММА 2020 года по версии Forbes
Бокс/ММА / UFC 0

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года. Единственным представителем смешанных единоборств в топ-100 стал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

За последние 12 месяцев ирландец в общей сложности заработал $ 48 млн. Из них $ 32 млн пришлись на призовые выплаты, остальные $ 16 млн — отчисления по рекламным контрактам. В целом в рейтинге Конор занимает шестнадцатое место.

При этом отметим, что за указанный срок Макгрегор провёл лишь один поединок. В январе 2020 года он нокаутировал Дональда Серроне.

Напомним, у Макгрегора собственный бизнес. Ирландец занимается производством виски и продвигает бренд благодаря широким рекламным акциям.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020