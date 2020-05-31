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Куарантилло победил Карлайла единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 176

Куарантилло победил Карлайла единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 176
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 176 американский боец смешанных единоборств Билли Куарантилло в третьем по значимости бою вечера победил единогласным решением судей своего соотечественника Спайка Карлайла.

Завершившийся поединок явно претендует на бой вечера. Греплерское противостояние двух бойцов вылилось в очень равный бой, однако судьи единогласно отдали победу 31-летнему Билли Куарантилло. Судейская коллегия отдала второй и третий раунды Куарантилло. Статистика боя также на его стороне.

Билли Куарантилло одержал 7-ю победу подряд в своей карьере. Теперь на его счету 14 побед и 2 поражения.

27-летний Спайк Карлайл прервал свою победную серию из 5 боёв и во второй раз в своей профессиональной карьере потерпел поражение, имея за плечами 9 побед.

В главном событии турнира встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и Гилберт Бёрнс. Поединок начнётся примерно в 6 часов утра. Соглавным событием шоу станет встреча Аугусто Сакаи и Благоя Иванова.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC on ESPN 9.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 9), Лас-Вегас, США
Спайк Карлайл - Билли Куарантилло (W)
31 мая 2020, воскресенье. 05:00 МСК
Спайк Карлайл
Окончено
PTS
Билли Куарантилло
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