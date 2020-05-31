Боец MMA Хамитов: ЛГБТ — отклонение, болезнь. Такого нет ни в одной мировой религии

Представляющий Казахстан Куат Хамитов, экс-претендент на титул чемпиона Fight Nights Global в лёгком весе, подробно рассказал о своей критике ЛГБТ-сообщества у себя в стране. Ранее он отреагировал на вывешенный на посольстве США в Казахстане флаг ЛГБТ, сказав, что «эти люди хуже, чем собаки». После этого разгорелись жаркие споры между сторонниками ЛГБТ и их противниками, поддерживавшими позицию Хамитова.



«Война продолжается. Что я могу сказать? Во-первых, я являюсь патриотом своей страны и считаю, что такие люди, как представители ЛГБТ, портят нашу молодёжь. Я не хочу, чтобы эти люди портили сознание, психологию наших детей, молодёжи. Мы всегда должны придерживаться традиций. Наши отцы, деды воевали, отстаивали эту большую землю не для того, чтобы какие-то извращенцы пришли к нам в страну и превратили её… Даже не знаю, как это назвать. Поэтому когда я увидел этот флаг, тем более во время Рамадана, мне это не понравилось. И я увидел большую поддержку этого от граждан Казахстана, и оставил этот комментарий, назвав их всех собаками.



Честно, я даже сам не думал, что в Казахстане столько геев, столько представителей этого сообщества. Я не знал, что в нашей стране, в нашей нации существуют такие люди, потому что для нашей традиции это дикость. Ни в нашей религии, ни в мировых религиях нет такого. Все против, все учёные мира говорят, что это отклонение, болезнь. Я очень сильно против и не поддерживаю это движение.



Если кто-то меня не поддерживает, то пусть он считает себя ненормальным. Я не лезу в чужую кровать — если люди хотят этим заниматься, то пусть делают это у себя дома, а не кричат громко про это и не пропагандируют. В нашей стране даже когда кто-то обнимается, целуется на улице, мы уже воспринимаем это негативно — не говоря уже про ЛГБТ, даже обычные люди. А если мы увидим, как на улице этим занимаются люди из ЛГБТ-сообщества, то мы можем даже напасть на них. Чем бы они ни занимались, пусть занимаются этим в своих домах и не устраивают пропаганду — вот моя позиция», – сказал Хамитов в интервью Fight Nights Global TV.

Посмотреть видеозапись интервью Хамитова можно в YouTube.