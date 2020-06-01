Джон Джонс отказался от титула чемпиона UFC в полутяжёлом весе

Лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Джон Джонс отказался от титула чемпиона лиги в полутяжёлом весе. Об этом американец написал на своей странице в «Твиттере».
«Организуйте бой за титул в полутяжёлом весе между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. На данный момент я не получу ничего от поединка с кем-нибудь из них. Ребята, дайте мне знать, если захотите устроить со мной лёгкий бой в 2021 году. Надеюсь, к тому времени мне будут готовы заплатить», — написал Джонс на своей странице в социальной сети.
Когда у него уточнили, значит ли это сообщение, что он отказался от титула чемпиона, Джонс ответил утвердительно.
Джон Джонс дважды завоёвывал пояс чемпиона в полутяжёлом весе. Во второй раз это случилось в 2018 году. С тех пор он провёл три успешные защиты титула.
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