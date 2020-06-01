«Почему какие-то сопляки громят наш город?» Чемпион UFC Джонс раскритиковал протесты в США
Чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джон Джонс высказался на тему протестов в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая в Миннеаполисе Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
По словам Джонса, необходимо не громить города, а вести конструктивный диалог.
«Помнит ли уже кто-то Джорджа Флойда? Почему какие-то сопляки громят наш город?
Я понимаю, как все разозлены. Но так вопросы не решаются. Мы сделаем ситуацию только хуже», — написал Джонс в своём «инстаграме».
Ранее на тему гибели Флойда высказался бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко. Он поддержал протестное движение.
«Я — Джордж Флойд». Владимир Кличко поддержал протесты в США на фоне гибели афроамериканца
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