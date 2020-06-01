АСА проведёт следующий турнир 11 июля

Лига АСА анонсировала проведение турнира АСА 106, который состоится 11 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.



В главном поединке турнира встретятся Артём Фролов (13-2) и непобеждённый спортсмен из клуба «Горец» Ибрагим Магомедов (5-0).



В соглавном бою встретятся два дебютанта АСА: Георгий Кичигин (23-6) по прозвищу Рыцарь и Магомедсайгид Алибеков (10-1).



Кичигин — один из лучших полусредневесов из Казахстана, в его послужном списке значатся победы над такими бойцами, как Гаджимурад Хирамагомедов, Русимар Пальхарес, Дмитрий Бикрев, и многими другими.



Для Алибекова предстоящий бой станет дебютным в новой весовой категории.



Место и формат проведения предстоящего турнира будут объявлены позже и зависят от ситуации с пандемией коронавируса.