Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

АСА проведёт следующий турнир 11 июля

АСА проведёт следующий турнир 11 июля
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Лига АСА анонсировала проведение турнира АСА 106, который состоится 11 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В главном поединке турнира встретятся Артём Фролов (13-2) и непобеждённый спортсмен из клуба «Горец» Ибрагим Магомедов (5-0).

В соглавном бою встретятся два дебютанта АСА: Георгий Кичигин (23-6) по прозвищу Рыцарь и Магомедсайгид Алибеков (10-1).

Кичигин — один из лучших полусредневесов из Казахстана, в его послужном списке значатся победы над такими бойцами, как Гаджимурад Хирамагомедов, Русимар Пальхарес, Дмитрий Бикрев, и многими другими.

Для Алибекова предстоящий бой станет дебютным в новой весовой категории.

Место и формат проведения предстоящего турнира будут объявлены позже и зависят от ситуации с пандемией коронавируса.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020