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Жорж Сен-Пьер назвал любимых бойцов UFC

Жорж Сен-Пьер назвал любимых бойцов UFC
Жорж Сен-Пьер назвал любимых бойцов UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер назвал бойцов, за выступлениями которых ему интересно следить.

«Я смотрю не все бои, но наблюдаю за любимыми бойцами. Я остаюсь болельщиком смешанных единоборств и слежу за Генри Сехудо (американец уже объявил о завершении карьеры. — Прим. «Чемпионата»), Домиником Крусом, Исраэлем Адесаньей, Джоном Джонсом, Фрэнсисом Нганну и Даниэлем Кормье.

Также я слежу за лучшими бойцами полусреднего веса: Усман, Ковингтон. Интересно смотреть, когда бои получаются драматичными», — приводит слова Сен-Пьера South China Morning Post.

В феврале 2019 года Сен-Пьер объявил о завершении карьеры, но не исключал, что вернётся, если поступит достойное предложение. На счету 39-летнего спортсмена 26 побед и 2 поражения.

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