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А. Емельяненко: Чечня — мой второй дом

А. Емельяненко: Чечня — мой второй дом
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что испытывает тёплые чувства к Чечне. По его словам, республика стала для него вторым домом.

«У меня прекрасные ассоциации с Чечнёй. Это мой второй дом. Здесь я знаю все условия, традиции, законы. Очень хороший тренировочный лагерь, много ребят в спортзалах. Мне здесь комфортно.

О втором подготовительном сборе не думал ещё. Готовлюсь к бою с Исмаиловым, готовлюсь бить его. Как побью, постараюсь немного отдохнуть. Дел в Москве накопилось очень много. А потом снова тренироваться, готовиться бить Минеева. Отчаянные парни. Зачем они полезли в тяжёлый вес, я не понимаю», — рассказал Александр Емельяненко в интервью, размещённом на канале Оксаны Кравцовой в YouTube.

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