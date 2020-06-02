А. Емельяненко: Чечня — мой второй дом
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что испытывает тёплые чувства к Чечне. По его словам, республика стала для него вторым домом.
«У меня прекрасные ассоциации с Чечнёй. Это мой второй дом. Здесь я знаю все условия, традиции, законы. Очень хороший тренировочный лагерь, много ребят в спортзалах. Мне здесь комфортно.
О втором подготовительном сборе не думал ещё. Готовлюсь к бою с Исмаиловым, готовлюсь бить его. Как побью, постараюсь немного отдохнуть. Дел в Москве накопилось очень много. А потом снова тренироваться, готовиться бить Минеева. Отчаянные парни. Зачем они полезли в тяжёлый вес, я не понимаю», — рассказал Александр Емельяненко в интервью, размещённом на канале Оксаны Кравцовой в YouTube.
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