Бейдер предложил Джонсу перейти в Bellator и провести реванш

Чемпион Bellator в двух весовых категориях, экс-боец UFC Райан Бейдер отреагировал на решение чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса отказаться от титула. Бейдер пригласил Джонса в Bellator и заверил его, что боссы лиги организуют их встречу.

«Ты должен делать то, что считаешь лучшим для себя. Всегда есть варианты. Уверен, в Bellator организуют наш бой. Моё почтение», — написал американец на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Джонс и Бейдер уже провели в прошлом один поединок. На турнире UFC 126 в феврале 2011 года Джон победил соперника удушающим приёмом.

Напомним, Джон Джонс вступил в конфликт с президентом UFC Дэной Уайтом и грозит покинуть организацию. Конфликт начался после того, как Джонс обвинил своего босса во лжи. По словам Уайта, спортсмен требовал от UFC $ 30 млн за бой с Фрэнсисом Нганну. Джон опровергает эту информацию.