Олег Тактаров: в США сейчас быть белым тяжело

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мыслями о ситуации в США, где уже несколько дней проходят массовые протесты, сопровождающиеся поджогами административных зданий и мародёрством.

«В Америке сейчас белым быть тяжело. То, что происходит в США в последние дни… Просто люди истосковались по выплеску эмоций. Дома тебя жена пилит, на работе ничего не получается, денег нет. Так хоть выйти на улицу, поломать что-то. Но мне понравилось то, что обычные люди выходят семьями и убирают, вытирают всё на улице», — сказал Тактаов во время эфира на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, что беспорядки в США начались после гибели Джорджа Флойда, против которого полицейский применил слишком жёсткие меры при задержании.