«Упоение властью, ничем не оправданная жестокость». Девушка-боец Янькова — о гибели Флойда

Российская спортсменка Анастасия Янькова, выступающая в смешанных единоборствах, высказалась на тему протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая в Миннеаполисе Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили многие штаты США.

«Я против того, чтобы полицейские злоупотребляли своими полномочиями или проявляли жестокость, которая может привести к смерти людей. Любого цвета кожи людей. Против унижения человеческого достоинства в любом формате.

Если вы, мои русскоязычные читатели, считаете, что это всё где-то далеко и вас не касается, то советую посмотреть, например, пару видео о том, как происходили задержания особо опасных преступников (людей на улице без масок). Заламывание рук, упоение властью и ничем не оправданная жестокость.

Я не говорю, что все полицейские плохие. Разные, как и все люди. Я только о том, что не все способны потянуть ту власть и ответственность, которая даётся людям в определённых профессиях», — написала Янькова в своём «инстаграме».