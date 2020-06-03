«Упоение властью, ничем не оправданная жестокость». Девушка-боец Янькова — о гибели Флойда

Российская спортсменка Анастасия Янькова, выступающая в смешанных единоборствах, высказалась на тему протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая в Миннеаполисе Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили многие штаты США.
«Я против того, чтобы полицейские злоупотребляли своими полномочиями или проявляли жестокость, которая может привести к смерти людей. Любого цвета кожи людей. Против унижения человеческого достоинства в любом формате.
Если вы, мои русскоязычные читатели, считаете, что это всё где-то далеко и вас не касается, то советую посмотреть, например, пару видео о том, как происходили задержания особо опасных преступников (людей на улице без масок). Заламывание рук, упоение властью и ничем не оправданная жестокость.
Я не говорю, что все полицейские плохие. Разные, как и все люди. Я только о том, что не все способны потянуть ту власть и ответственность, которая даётся людям в определённых профессиях», — написала Янькова в своём «инстаграме».
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