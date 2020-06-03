Порье: ещё за полтора месяца до боя знал, что Гэтжи нокаутирует Фергюсона

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье рассказал, что ещё задолго до боя Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи был уверен, что Гэтжи, не считавшийся фаворитом боя, одержит победу нокаутом.

Напомним, Гэтжи победил Фергюсона на турнире UFC 249, который состоялся 9 мая, стал временным чемпионом UFC в лёгком весе и получил право сразиться за пояс с его обладателем россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я предсказал это за полтора месяца до боя. Я сказал, что Джастин его нокаутирует. Все называли меня хейтером. Они считали, что я ставлю на Джастина только потому, что его побеждал. Но всё не так. Это просто неудобный соперник для Тони.

Меня не удивил их поединок. Удивила разве что стойкость Тони», — сказал Порье в подкасте The Score MMA.