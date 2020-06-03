«Психов не удерживают, так они по улицам ходят». Боец MMA Борщёв — о погромах в США

Российский боец ММА Вячеслав Борщёв, проживающий в Сакраменто (штат Калифорния), высказался на тему протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая в Миннеаполисе Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили многие штаты США.

«Если честно, очень надеялся, что это опять всё раздули по ТВ. Особенно когда начал узнавать информацию, которую подавали российские СМИ. Но нет, тут реально жёсткий кипиш начался.

Пару ночей назад мы сидели вечером на крыльце и слышали, как доносились без конца разные выстрелы. На следующий день увидели новость, что застрелили подростка, когда разгоняли митинг в центре города.

Интересно за этим наблюдать. Главное, чтобы люди не страдали. Тут ещё надо учитывать, что в США никого насильно не удерживают в психиатрических клиниках и многие психи просто по улицам ходят. Они что-то услышали и теперь тут бегают, прыгают, отдаются на полную», — цитирует Борщёва Sport24.