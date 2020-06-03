Тактаров — о ситуации в США: вандалы есть вандалы. Гасить их надо

Бывший боец UFC Олег Тактаров прокомментировал ситуацию с беспорядками в США.



«На „Родео-Драйв“ дядя 50-летний чёрный с рупором говорит: „Тот магазин!“ И молодёжь бежит его громить. В других местах примерно то же самое. Человек с рупором ждёт, лежит кучка камней, чтобы их брать, разбивать витрины. То есть это организованные беспорядки, я думаю, что здесь уже жажда наживы больше работает, но этим пользуется демократическая партия, которая общается с верхушками этих вандалов. Ничего нового.



Мой товарищ уже посмеялся про „жёлтую революцию“. Батька в Белоруссии сказал, что у них никаких жёлтых революций не будет. Была она на Украине и что в итоге? Все, кто её делали, сейчас в Европе работают, все быстро уехали. Но сделали прекрасную страну, добились свободы. Но чего же вы тогда уехали в Европу и Америку? Думаю, дело в жажде тестостерона, драйва и что-то своровать по-тихому. Все такие вещи должны происходить обдуманно, постепенно и максимально законно.



С Трампом не получается, зубов не хватает, он ещё тот изощрённый дядя. Он напился, нахватался, пока строил дома в чёрных районах. Для него ничего нового, он сталкивался с таким, пока был бизнесменом.



Например, Сан-Франциско — город большой свободы. Город, где с 70-х годов были все геи и лесбиянки. Более свободного города не найти в США, символ хиппи-культуры. На крышах там снайперы, нацгвардия в городе. Россия с Америкой похожи настолько, что иногда до смешного доходит и не понимаешь, на каком языке разговариваешь. Думаешь, что ты в России, а ты в Америке.



Тут нечего мотать на ус, просто интересно. Ничего нового у нас не происходит. Жертвы есть. Один владелец магазина пытался защитить свой магазин с ножом, его затоптали, увезли в больницу. Не знаю, жив ли он. Бизнес пострадал. И так денег нет, чтобы выжить, сейчас магазины разорили, нужно всё восстанавливать. Вандалы и есть вандалы. Гасить их надо. Уже давно забыли бедного чёрного.



Был придурок полицейский и окружающие его придурки. Мужик хрипел, ну садист там, я говорю. Сажать, расстрел, электрический стул и всё. Перед тем как ввели войска, подождали два дня, дали погромить людям, показали всему обществу, кто такие эти „борцы за свободу“. Сейчас их прямо чётко, но бывают исключения. Приехала такая же гоп-команда громить магазин. В магазине были чёрные, вышли и выгнали их. К этому времени приехали каналы снимать. Приехала полиция, положили на землю тех, кто предотвратил вандализм. Такие перекосы бывают, но в целом всё есть как есть», — рассказал Тактаров в прямом эфире в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».