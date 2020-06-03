Фьюри: Уайлдер согласится на третий бой со мной из-за денег

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри поделился мыслями о третьем поединке с Деонтеем Уайлдером.



«У Уайлдера по-прежнему есть третий бой, и он точно его примет. Он сделает это по одной причине — деньги. На кону этого боя будет слишком большая сумма, а у Деонтея восемь или девять детей, которых нужно кормить. Он точно проведёт реванш. Это супертяжёлый вес, всё может произойти. Особенно если твой соперник — жёсткий панчер с бомбами в руках, как Уайлдер», — приводит слова Тайсона Фьюри talkSPORT.



Напомним, в первом поединке боксёров в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью, а в феврале 2020-года Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у того чемпионский пояс WBC.