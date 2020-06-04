Амиран Сардаров объявил о закрытии «Битвы за хайп» из-за кризиса на фоне коронавируса

Российски блогер Амиран Сардаров объявил о закрытии ММА-промоушена «Битва за хайп».



«К сожалению, вынужден сообщить новость, которой сам не рад, но так сложились обстоятельства. «Битва за хайп» больше не будет выходить. Я её уже не могу тянуть, не вывожу. Было тяжело её тянуть и до коронавируса. Расходы очень сильно росли, гонорары росли, аппетиты ваши росли. Но это нормальная история, претензий нет. Любой боец, который выигрывает, хочет и заслуживает получать больше за следующий бой. Помню ваши просьбы, что по количеству боёв стоит строить планы на жизнь.



Денег, которые удавалось зарабатывать, не хватало, чтобы поддерживать промоушен даже в том состоянии, в котором он был. Потенциал у промоушена хороший, это первый в России промоушен, который вышел из народа, полюбился народу. Но математика не бьётся, к сожалению. Рынка нет, денег нет, инвестора нет. На YouTube длинных денег нет пока, никто не готов в такие проекты инвестировать и ждать, пока это начнёт что-то приносить. Вынужден сообщить, что проект закрывается. На этом жизнь не заканчивается. Будем дальше строить жизнь. Не рад, что это приходится говорить, я вкладывал душу в это детище. Жаль, что эта движуха рассыпается. К сожалению, кризис и коронавирус беспощадно сейчас уничтожает всё — и здоровье, и бизнес. Любое начинание», — сказал Амиран Сардаров в последнем опубликованном видео.