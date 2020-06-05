Взвешивание UFC 250: Нуньес оказалась немного тяжелее Спенсер

В ночь с 6 на 7 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В его главном событии выступят чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес и Фелисия Спенсер. На кону противостояния будет стоять пояс в полулёгком весе.

В преддверии противостояния спортсменки прошли официальную церемонию взвешивания. Аманда Нуньес показала на весах 65,7 кг, а Спенсер — 65,5 кг.

UFC 250. Взвешивание

Основной кард

Аманда Нуньес (145 фунтов) — Фелисия Спенсер (144,5 фунта)

Рафаэль Ассунсао (136) — Коди Гарбрандт (136)

Альджамейн Стерлинг (136) — Кори Сандхеген (135,5)

Нейл Мэгни (171) — Рокко Мартин (170,5)

Шон О'Мэйли (136) — Эдди Уайнленд (136).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 250.