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Взвешивание UFC 250: Нуньес оказалась немного тяжелее Спенсер

Взвешивание UFC 250: Нуньес оказалась немного тяжелее Спенсер
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 6 на 7 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В его главном событии выступят чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес и Фелисия Спенсер. На кону противостояния будет стоять пояс в полулёгком весе.

В преддверии противостояния спортсменки прошли официальную церемонию взвешивания. Аманда Нуньес показала на весах 65,7 кг, а Спенсер — 65,5 кг.

UFC 250. Взвешивание

Основной кард

Аманда Нуньес (145 фунтов) — Фелисия Спенсер (144,5 фунта)
Рафаэль Ассунсао (136) — Коди Гарбрандт (136)
Альджамейн Стерлинг (136) — Кори Сандхеген (135,5)
Нейл Мэгни (171) — Рокко Мартин (170,5)
Шон О'Мэйли (136) — Эдди Уайнленд (136).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 250.

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