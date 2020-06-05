Взвешивание UFC 250: Нуньес оказалась немного тяжелее Спенсер

В ночь с 6 на 7 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В его главном событии выступят чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес и Фелисия Спенсер. На кону противостояния будет стоять пояс в полулёгком весе.
В преддверии противостояния спортсменки прошли официальную церемонию взвешивания. Аманда Нуньес показала на весах 65,7 кг, а Спенсер — 65,5 кг.
UFC 250. Взвешивание
Основной кард
Аманда Нуньес (145 фунтов) — Фелисия Спенсер (144,5 фунта)
Рафаэль Ассунсао (136) — Коди Гарбрандт (136)
Альджамейн Стерлинг (136) — Кори Сандхеген (135,5)
Нейл Мэгни (171) — Рокко Мартин (170,5)
Шон О'Мэйли (136) — Эдди Уайнленд (136).
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 250.
- 5 июня 2020
-
20:19
-
19:29
-
18:52
-
17:35
-
15:10
-
14:05
-
13:00
-
11:40
-
10:01
-
09:01
-
00:56
- 4 июня 2020
-
23:34
-
22:41
-
22:27
-
21:46
-
20:53
-
19:36
-
18:53
-
17:57
-
16:09
-
15:10
-
14:07
-
13:01
-
12:03
-
11:45
-
10:00
-
09:29
-
09:00
-
05:54
-
00:59
-
00:05
- 3 июня 2020
-
21:55
-
20:45
-
19:38
-
18:03