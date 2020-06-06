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Редкач о протестах в США: соседи пошли на митинг ради наживы, утром продавали наворованное

Редкач о протестах в США: соседи пошли на митинг ради наживы, утром продавали наворованное
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Украинский боксёр Иван Редкач, проживающий в Калифорнии, рассказал о протестах в США, которые возникли после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских.

Проблема не чисто расовая. Она ещё несомненно социально-экономическая. Все начиналось с мирных протестов, а потом переросло в погромы, поджоги, мародерство. Общество заметно разделилось на тех, кто за это и тех, кто против.

Мы живем в Калифорнии, а это демократический либеральный штат. Я лично многое не разделяю, особенно навязывание мне и моей семье определённых правил. А здесь безумная молодёжь и белые, и афроамериканцы бушуют. К примеру, мои соседи, белые ребята от 20 до 22 лет, пошли на эти митинги исключительно с целью нажиться, а утром продавали наворованное. Моего знакомого адвоката офис разнесли. И, кстати, теперь его же сотрудники, включая афроамериканцев, без работы пока не восстановят офис.

За себя и родных были опасения в первые три дня протестов. Спешили забрать ребенка из садика до комендантского часа. Были слышны перестрелки в соседних районах. Было опасно ездить по улицам, так как, к примеру, мне на встречную выехал автомобиль и крушил всех, я успел увернуть, кто был сзади меня — нет. А вообще на сегодняшний день это вопрос острый. Если ты не разделяешь действия мятежников, ты враг, если разделяешь, то враг для других. Я согласен с тем, что система должна поменяться, но я не согласен с тем, каким путем это делается», — приводит слова Редкача Xsport.

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