Ломаченко прибудет в США в июне, бой с Лопесом состоится в сентябре

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум собирается организовать поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе в сентябре 2020 года. Встреча чемпиона мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO Василия Ломаченко и обладателя титула по версии IBF Теофимо Лопеса должна будет пройти на большой арене, при этом ожидается, что её смогут посетить не более 2500 человек.

Кроме того, Арум заявил, что в скором времени украинец отправится в США.

«Пока многие бойцы за пределами США, у нас связаны руки. Я не влияю на политику Белого дома. К счастью, ограничения на авиарейсы снижаются. К примеру, Василий Ломаченко прибудет в США в июне. Но пока не могу сказать, когда прилетят боксёры из Великобритании. Пока что всё не в наших руках», — приводит слова Арума Boxingnews24.