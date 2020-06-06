Дэна Уайт: перевезти бойцов из России очень сложно
Президент UFC Дэна Уайт посетовал на то, что на фоне пандемии коронавируса и всеобщего карантина ему сложно организовывать поединки с участием российских и бразильских бойцов.
«Послушайте, организовать всё это было очень сложно. Когда я занимался организацией турниров, никто не верил, что у меня получится. Кто-то говорил, что я не должен устраивать турниры, кто-то говорил, что идея провалится. Но мы проводим их.
Сложно ли это? Запреты на полёты стали для нас настоящим кошмаром. Привезти бойцов из Бразилии или России очень сложно, невероятно сложно», — сказал Дэна Уайт на пресс-конференции, предшествующей турниру UFC 250.
Шоу UFC 250 пройдёт в ночь с 6 на 7 июня по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.
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