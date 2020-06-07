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О'Мэлли нокаутировал Вайнленда на турнире UFC 250

О'Мэлли нокаутировал Вайнленда на турнире UFC 250
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В рамках основного карда встретились Шон О'Мэлли и Эдди Вайнленд.

Победу нокаутом в первом раунде одержал О'Мэлли.

Для Шона О'Мэлли эта победа стала 12-й подряд в смешанных единоборствах и четвёртая в UFC.Эдди Вайнленд потерпел 14-е поражение при 24 победах и 1 ничье.

Главным событием станет титульная встреча в полулёгком весе у женщин. Чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес будет защищать один из поясов от посягательств Фелисии Спенсер. В соглавном поединке турнира встретятся экс-чемпион в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт и бразилец Раффаэль Ассунсао.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 250.

UFC 2020. UFC 250, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли (W) - Эдди Вайнленд
07 июня 2020, воскресенье. 05:20 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
KO
Эдди Вайнленд
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