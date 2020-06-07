Гэтжи: Макгрегор в очередном запое
Боец UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился мыслями о решении экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора завершить карьеру. Американец убеждён, что Конор «ушёл в запой».
«К счастью, все пожилые люди по-прежнему сидят дома. Этот парень в очередном запое. Пока-пока. Сегодня были отличные бои. Коди Гарбрандт выдал выступление вечера», — написал Гэтжи на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Посредством «Твиттера» ирландец уже дважды объявлял об уходе из спорта, но забирал свои слова обратно. Последний раз Конор появлялся в октагоне в январе 2020 года. Тогда он нокаутировал экс-претендента на титул в лёгком весе Дональда Серроне.
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