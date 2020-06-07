Малиньяджи: Уайлдер должен дать Фьюри и Джошуа подраться друг с другом

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Поли Малиньяджи поделился мнением о возможном объединительном поединке в супертяжёлом весе. Мальиньяджи выразил мнение, что Деонтею Уайлдеру стоит не настаивать на незамедлительном реванше с Тайсоном Фьюри, а дать ему провести поединок с Энтони Джошуа.



«Я считаю, что Деонтей Уайлдер должен дать Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа подраться друг с другом, а затем уже встретиться с победителем. В этом нет ничего плохого. Может получиться так, что Фьюри и Джошуа навредят друг другу, а Уайлдер воспользуется ситуацией. Представьте, он получит шанс сразиться сразу за все пояса. Это было бы просто великолепно», — приводит слова Поли Малиньяджи BoxingScene.