Знаменитый боксёр Мэнни Пакьяо решил баллотироваться на пост президента Филиппин

Действующий чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA филиппинец Мэнни Пакьяо собрался стать президентом страны. Об этом сообщил бывший промоутер спортсмена Боб Арум.

Выборы президента Филиппин состоятся в 2022 году.

«Первым президентом, который ранее был бойцом, будет Пакьяо. Мы пообщались по телефону, и он сказал: «Боб, я решил баллотироваться в 2022 году. Когда я выиграю выборы, хочу, чтобы ты поприсутствовал на моей инаугурации», — цитирует Арума BoxingScene.

41-летний Пакьяо — первый и до настоящего времени единственный боксёр, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Всего на его счету 71 поединок в профессиональном боксе, в которых он одержал 62 победы и потерпел 7 поражений, ещё два боя завершились вничью.