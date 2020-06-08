Знаменитый боксёр Мэнни Пакьяо решил баллотироваться на пост президента Филиппин

Действующий чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA филиппинец Мэнни Пакьяо собрался стать президентом страны. Об этом сообщил бывший промоутер спортсмена Боб Арум.
Выборы президента Филиппин состоятся в 2022 году.
«Первым президентом, который ранее был бойцом, будет Пакьяо. Мы пообщались по телефону, и он сказал: «Боб, я решил баллотироваться в 2022 году. Когда я выиграю выборы, хочу, чтобы ты поприсутствовал на моей инаугурации», — цитирует Арума BoxingScene.
41-летний Пакьяо — первый и до настоящего времени единственный боксёр, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Всего на его счету 71 поединок в профессиональном боксе, в которых он одержал 62 победы и потерпел 7 поражений, ещё два боя завершились вничью.
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