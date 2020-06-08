Генри Сехудо рассказал, при каком условии возобновит карьеру и вернётся в UFC

Американский боец смешанного стиля Генри Сехудо назвал условие, при котором возобновит карьеру. Напомним, Сехудо, бывший чемпион UFC в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях, объявил о завершении карьеры после победы на турнире промоушена, который состоялся 9 мая.
По словам спортсмена, его заинтересовал бы поединок с Алексом Волкановски, обладателем пояса UFC в полулёгком весе.
«Я добился в спорте всего, чего только можно. Я доволен карьерой. Есть только один бой, ради которого я могу вернуться. Я бы просыпался по утрам с мыслью об этом бое. Имею в виду поединок с Алексом Волкановски.
Хотелось бы завоевать титул в третьей весовой категории. Надо чем-то отличаться от других. Хочется войти в историю в статусе величайшего бойца ММА всех времён», — приводит слова Сехудо TMZ.
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