Генри Сехудо рассказал, при каком условии возобновит карьеру и вернётся в UFC

Американский боец смешанного стиля Генри Сехудо назвал условие, при котором возобновит карьеру. Напомним, Сехудо, бывший чемпион UFC в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях, объявил о завершении карьеры после победы на турнире промоушена, который состоялся 9 мая.

По словам спортсмена, его заинтересовал бы поединок с Алексом Волкановски, обладателем пояса UFC в полулёгком весе.

«Я добился в спорте всего, чего только можно. Я доволен карьерой. Есть только один бой, ради которого я могу вернуться. Я бы просыпался по утрам с мыслью об этом бое. Имею в виду поединок с Алексом Волкановски.

Хотелось бы завоевать титул в третьей весовой категории. Надо чем-то отличаться от других. Хочется войти в историю в статусе величайшего бойца ММА всех времён», — приводит слова Сехудо TMZ.