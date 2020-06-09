Поляк по прозвищу «Тайсон» жёстко нокаутировал соперника в бою на голых кулаках. Видео

Польский спортсмен Кристиан Кужьма, известный под прозвищем «Тайсон» — в честь легендарного американского боксёра Майка Тайсона, — отправил соперника в глубокий нокаут на турнире по боям на голых кулаках, который состоялся в Польше в минувшие выходные.

Соперником «Тайсона» был Лукаш Залуска по прозвищу «Бородач». Он не продержался и одного раунда. «Бородач» пропустил мощный удар в голову и упал на ринг. Видео появилось в «твиттере» mieszankabang.

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Напомним, ранее стало известно, что 53-летний Майк Тайсон собирается вернуться в бокс ради участия в благотворительных поединках. Кроме того, спортсмен не попал в топ-10 рейтинга величайших боксёров от Boxrec.