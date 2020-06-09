Нэйт Диас посмеялся над Усманом и Бёрнсом

Экс-претендент на титул чемпиона UFC Нэйт Диас раскритиковал руководство лиги за организацию поединка между обладателем пояса в полусреднем весе Камару Усманом и Гилбертом Бёрнсом и попутно посмеялся над бойцами.
«Вам следовало организовать титульный бой с участием того, кто стоит следующим в очереди, а не с тем, кто возьмёт меньше денег. Это не чемпионский бой. За один бой я зарабатывал больше, чем зарабатываете вы вместе взятые», — написал Диас на своей странице в «Твиттере».
Напомним, сегодня, 9 июня, в UFC объявили, что 11 июля на турнире UFC 251, проведение которого запланировано на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, состоится титульная встреча в полусреднем весе между Камару Усманом и Гилбертом Бёрнсом. Бразилец после недавней победы над Тайроном Вудли вышел на первое место в рейтинге UFC в полусреднем дивизионе.
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