Нэйт Диас посмеялся над Усманом и Бёрнсом

Экс-претендент на титул чемпиона UFC Нэйт Диас раскритиковал руководство лиги за организацию поединка между обладателем пояса в полусреднем весе Камару Усманом и Гилбертом Бёрнсом и попутно посмеялся над бойцами.

«Вам следовало организовать титульный бой с участием того, кто стоит следующим в очереди, а не с тем, кто возьмёт меньше денег. Это не чемпионский бой. За один бой я зарабатывал больше, чем зарабатываете вы вместе взятые», — написал Диас на своей странице в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 9 июня, в UFC объявили, что 11 июля на турнире UFC 251, проведение которого запланировано на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, состоится титульная встреча в полусреднем весе между Камару Усманом и Гилбертом Бёрнсом. Бразилец после недавней победы над Тайроном Вудли вышел на первое место в рейтинге UFC в полусреднем дивизионе.