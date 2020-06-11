Блейдс – о бое с Волковым: вопрос в том, сколько времени у меня уйдёт на досрочную победу

Американский боец смешанных единоборств, выступающий в UFC в тяжёлом весе, Кёртис Блейдс выразил мнение о предстоящем поединке с россиянином Александром Волковым.
«Думаю, это классический поединок грэпплера против ударника, хотя я могу и в стойке драться. Волкову нравится держать дистанцию, со мной в клинче он оказаться не захочет. Но ему придётся это сделать. Буду прессинговать, пока не загоню к сетке. Сомневаюсь, что понадобятся все пять раундов. Будет досрочная победа, вопрос лишь в том, сколько времени мне потребуется, чтобы сломать его.
Уменьшение размеров октагона — это влажная мечта грэпплера. Это определенно благоприятствует парням вроде меня, которые хотят пораньше вступить в схватку. Бойцы, использующие своё движение и работу ног, имеют не так много времени, чтобы привыкнуть к новой площадке», — цитирует Блейдса MMAJunkie.
Бой Волкова с Блейдсом состоится 21 июня в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 173.
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