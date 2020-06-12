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Фрэнсис Нганну рассказал, как отсидел два месяца в тюрьме

Фрэнсис Нганну рассказал, как отсидел два месяца в тюрьме
Бокс/ММА / UFC 0

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал о переживаниях, связанных с двухмесячным тюремным заключением, которое ему пришлось отбыть в 2013 году.

«2013-й. Семь лет назад нас освободила полиция Испании после двух месяцев тюрьмы за нелегальное пересечение границы Европы по морю. В течение года я пытался сделать это из Марокко.

У меня не было ничего, кроме мечты и веры в неё. Некоторые могут говорить, что уже слишком поздно, что ты не справишься, что это не для тебя, что ты не справишься один или без них, хотя сами они не являются примерами успешных людей. Эти люди пытаются заставить тебя отказаться от мечты и своей судьбы. Только ты сам решаешь, слушать их или нет. Но можно игнорировать негатив вокруг себя и делать всё по-своему», — написал боец в своём «инстаграме».

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