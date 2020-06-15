Масвидаль: мне жаль Дану Уайта. Это не ведение переговоров, а выкручивание рук

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль прокомментировал свой конфликт с президентом UFC Даной Уайтом из-за низкого гонорара за титульный бой.
«Мне жаль Дану. Он просто промоутер, но не заключает с нами контракты. Я уже объяснял, почему подписал новое соглашение. Выбор был между согласием на сделку и отказом с потерей прибавки. Если бы всё шло добросовестно, то я бы заключил совсем иной контракт.
Он звонил мне за ночь до объявления боя и говорил, что, либо я соглашаюсь с тем, что предлагают, либо забываю о новой сделке. Это не ведение переговоров, а выкручивание рук. За бой с Нэйтом Диасом мне заплатили больше. За оставшиеся 6 боев — нет. У меня всегда была возможность вести переговоры, но не теперь, когда речь о титульном бое», — написал Масвидаль на своей странице в «Твиттере».
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