Кальвильо и Веттори могут пропустить по полгода. Медицинские отстранения после UFC Вегас 2

Синтия Кальвильо и Марвин Веттори могут пропустить по полгода после турнира UFC Вегас 2, сообщает MMAFighting.

В главном бою вечера американка Синтия Кальвильо одержала победу по очкам над соотечественницей Джессикой Ай. Веттори в свою очередь одолел Роберсона удушающим приёмом.

Кальвильо предстоит пройти МРТ плеча, а Веттори – колена. Если травмы бойцов подтвердятся, то они рискуют пропустить по полгода. На данный момент их отстранили от боёв до 14 июля, до 5 июля им можно проводить тренировки без контакта.

Чарльз Роса отстранён от боёв до 13 августа, тренировки без контакта до 29 июля.

Кевин Агилар отстранён от боёв, тренировки без контакта до 29 июля.

Марк де ла Роса отстранён от боёв до 29 июля, тренировки без контакта до 14 июля.

Чарльз Журден отстранён от боёв до 14 июля, тренировки без контакта до 5 июля.

Густаво Лопес отстранён от боёв до 14 июля, тренировки без контакта до 5 июля.

Заррух Адашев отстранён от боёв до 13 августа, тренировки без контакта до 29 июля.

Джина Мазани отстранён от боёв до 29 июля, тренировки без контакта до 14 июля.

Ханна Сайферс отстранён от боёв до 14 июля, тренировки без контакта до 5 июля.