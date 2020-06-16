Кальвильо заработала $ 110 тыс. после победы над Ай. Призовые по итогам UFC Вегас 2

Стали известны призовые по итогам турнира UFCVEGAS2 on ESPN 10, проходившего в Лос-Анджелесе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс».

В главном бою вечера американка Синтия Кальвильо одержала победу по очкам над соотечественницей Джессикой Ай. Веттори в свою очередь в соглавном бою одолел Роберсона удушающим приёмом.

Основной кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:

Джессика Ай ($ 51 тыс.) — Синтия Кальвильо ($ 110 тыс.)

Карл Роберсон ($ 40 тыс.) — Марвин Веттори ($ 86 тыс.)

Мераб Двалишвили ($ 46 тыс. — Густаво Лопес ($ 12 тыс.)

Андре Фили ($ 110 ты. — Чарльз Журден ($ 16 тыс.)

Джордан Эспиноса ($ 24 тыс. — Марк де ла Роса ($ 21 тыс.)

Предварительный кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:

Мария Агапова ($ 20 тыс. — Ханна Сайферс ($ 35 тыс.)

Чарльз Роса ($ 68 тыс. — Кевин Агилар ($ 25 тыс.)

Джулия Авила ($ 24 тыс. — Джина Мазани ($ 16 тыс.)

Заррух Адашев ($ 14 тыс. — Тайсон Нэм ($ 28 тыс.)