Кальвильо заработала $ 110 тыс. после победы над Ай. Призовые по итогам UFC Вегас 2

Стали известны призовые по итогам турнира UFCVEGAS2 on ESPN 10, проходившего в Лос-Анджелесе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс».
В главном бою вечера американка Синтия Кальвильо одержала победу по очкам над соотечественницей Джессикой Ай. Веттори в свою очередь в соглавном бою одолел Роберсона удушающим приёмом.
Основной кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:
Джессика Ай ($ 51 тыс.) — Синтия Кальвильо ($ 110 тыс.)
Карл Роберсон ($ 40 тыс.) — Марвин Веттори ($ 86 тыс.)
Мераб Двалишвили ($ 46 тыс. — Густаво Лопес ($ 12 тыс.)
Андре Фили ($ 110 ты. — Чарльз Журден ($ 16 тыс.)
Джордан Эспиноса ($ 24 тыс. — Марк де ла Роса ($ 21 тыс.)
Предварительный кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:
Мария Агапова ($ 20 тыс. — Ханна Сайферс ($ 35 тыс.)
Чарльз Роса ($ 68 тыс. — Кевин Агилар ($ 25 тыс.)
Джулия Авила ($ 24 тыс. — Джина Мазани ($ 16 тыс.)
Заррух Адашев ($ 14 тыс. — Тайсон Нэм ($ 28 тыс.)
- 16 июня 2020
-
08:56
-
07:47
-
06:51
-
00:06
-
00:04
- 15 июня 2020
-
22:54
-
21:43
-
20:55
-
19:17
-
18:40
-
16:24
-
16:09
-
15:10
-
14:03
-
13:56
-
13:19
-
12:39
-
12:08
-
11:17
-
10:36
-
10:00
-
09:00
-
03:50
-
02:56
-
01:00
- 14 июня 2020
-
23:47
-
22:55
-
21:58
-
20:45
-
19:46
-
18:45
-
17:30
-
16:33
-
16:24
-
15:56