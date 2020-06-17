На турнире с участием модели с 13-м размером груди состоится бой трансгендеров

На турнире в Таиланде с участием украинки Милы Кузнецовой, которая принимала участие в конкурсе Miss Universe Plus Size 2019 и готовится к дебюту в смешанных единоборствах, состоится бой трансгендеров. Мероприятие запланировано на сентябрь 2020 года.

«Ребята сами обратились к нам с просьбой включить их в шоу. Сначала был крайне удивлён этим предложением. Но в итоге решил предоставить им такую возможность.

Понимаю, что на постсоветском пространстве к этому вопросу непростое отношение. Но давайте посмотрим на вещи трезво: в мире сейчас 25 миллионов трансгендеров, и нам это нужно просто принять. Участники турнира являются представителями англоязычной среды, поэтому мы рассчитываем продать права на показ турнира ведущим британским и американским телеканалам», — сказал организатор, российский бизнесмен и блогер Максим Мернес, чьи слова приводятся в пресс-релизе.