Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хабиб Нурмагомедов анонсировал «интересный проект» с Магомедовым

Хабиб Нурмагомедов анонсировал «интересный проект» с Магомедовым
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал интересный проект совместно со своим менеджером Ризваном Магомедовым.

«Скоро мы запускаем интересный проект с Ризваном Магомедовым. Кто хочет войти в тему, но не в долю?», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Напомним, не так давно стало известно, что Хабиб Нурмагомедов, вероятнее всего, вернётся в октагон в сентябре. Его соперником должен стать временный чемпион лиги в лёгком весе Джастин Гэтжи. Ожидается, что их дуэль пройдёт в Абу-Даби. В последний раз россиянин появлялся в клетке в сентябре 2019 года, тогда он также выступил в Абу-Даби и победил Дастина Порье.

На счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах, у 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем компании «Первый мобильный»
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020