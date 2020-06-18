Хабиб Нурмагомедов анонсировал «интересный проект» с Магомедовым

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал интересный проект совместно со своим менеджером Ризваном Магомедовым.
«Скоро мы запускаем интересный проект с Ризваном Магомедовым. Кто хочет войти в тему, но не в долю?», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Напомним, не так давно стало известно, что Хабиб Нурмагомедов, вероятнее всего, вернётся в октагон в сентябре. Его соперником должен стать временный чемпион лиги в лёгком весе Джастин Гэтжи. Ожидается, что их дуэль пройдёт в Абу-Даби. В последний раз россиянин появлялся в клетке в сентябре 2019 года, тогда он также выступил в Абу-Даби и победил Дастина Порье.
На счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах, у 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.
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