Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем компании «Первый мобильный»

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем поставщика услуг связи ООО «Первый Мобильный», сообщает «Интерфакс».



Компания была зарегистрирована 7 мая в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. Ее основным видом указана деятельность в области связи на базе проводных технологий.



С 15 июня Нурмагомедов, а также предприниматель Марк Горский владеют по 25% в ООО «Первый Мобильный». Учредитель компании, «ТВЕ-Телеком», является официальным партнером Tele2.



Ранее популярный телеграм-канал «Незыгарь», у которого более 344 тыс. подписчиков, объяснил, почему действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов стал бы влиятельной политической фигурой.



Ожидается, что следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи. На счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах, у 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.