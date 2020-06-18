Мэтт Фревола снят с UFC Вегас 3 из-за положительного теста на коронавирус у его секунданта

Боец UFC Мэтт Фревола сообщил, что его официально сняли с поединка на турнире UFC VEGAS 3 из-за того, что у его секунданта была обнаружена коронавирусная инфекция, сообщает TMZ.



Сообщается, что на этой неделе Фревола вместе с остальными членами команды проходил тестирование на коронавирус в рамках протокола проверки UFC и у его секунданта Билли Куарантилло был выявлен COVID-19.



По словам Фреволы, его тест показал отрицательный результат, однако UFC принял решение снять его с боя из-за мер предосторожности.



Фревола должен был провести на турнире поединок с Фрэнком Камачо. Сообщается, что Камачо в любом случае проведёт бой — его соперником станет Джастин Джейнс, принявший поединок на коротком уведомлении.