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Мэтт Фревола снят с UFC Вегас 3 из-за положительного теста на коронавирус у его секунданта

Мэтт Фревола снят с UFC Вегас 3 из-за положительного теста на коронавирус у его секунданта
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Мэтт Фревола сообщил, что его официально сняли с поединка на турнире UFC VEGAS 3 из-за того, что у его секунданта была обнаружена коронавирусная инфекция, сообщает TMZ.

Сообщается, что на этой неделе Фревола вместе с остальными членами команды проходил тестирование на коронавирус в рамках протокола проверки UFC и у его секунданта Билли Куарантилло был выявлен COVID-19.

По словам Фреволы, его тест показал отрицательный результат, однако UFC принял решение снять его с боя из-за мер предосторожности.

Фревола должен был провести на турнире поединок с Фрэнком Камачо. Сообщается, что Камачо в любом случае проведёт бой — его соперником станет Джастин Джейнс, принявший поединок на коротком уведомлении.

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