Гаджиев — об отце Хабиба: болезнь отступает. Это факт

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова. Напомним, 57-летний отец Хабиба Нурмагомедова находится в одной из больниц Москвы, его состояние оценивается как тяжёлое.

«Думаю, состояние здоровья Абдулманапа улучшается. Это хорошая новость. Не слышал, что он уже вставал и ходил, но точно пришёл в себя. Это то, что я узнал от друзей семьи и ближайших родственников. Болезнь отступает. Это факт», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.