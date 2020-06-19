Гаджиев — об отце Хабиба: болезнь отступает. Это факт
Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова. Напомним, 57-летний отец Хабиба Нурмагомедова находится в одной из больниц Москвы, его состояние оценивается как тяжёлое.
«Думаю, состояние здоровья Абдулманапа улучшается. Это хорошая новость. Не слышал, что он уже вставал и ходил, но точно пришёл в себя. Это то, что я узнал от друзей семьи и ближайших родственников. Болезнь отступает. Это факт», — приводит слова Гаджиева Sport24.
Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.
Мендес: Хабиб сказал, что состояние его отца улучшается
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