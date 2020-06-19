Мендес: Хабиб сказал, что состояние его отца улучшается

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова. Напомним, 57-летний отец Хабиба находится в одной из больниц Москвы, его состояние оценивается как тяжёлое.

«Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идёт на поправку. И потом ещё мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенёс. Я, конечно, переживаю, у меня даже слёзы наворачиваются. Хочу, чтобы такой великий человек выздоровел», — приводит слова Мендеса ТАСС.

Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.