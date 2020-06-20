Телеканал М-1 Global проведёт трансляцию турнира «ММА Серия-7: Народный чемпионат»

Сегодня, 20 июня, состоится турнир M-1 Global «ММА Серия-7: Народный чемпионат». «Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира.



Трансляция турнира пройдёт на телеканале «М-1 Global», начало — в 19:00 по московскому времени.



«ММА Серия-7: Народный чемпионат». Кард турнира:



До 62 кг – Николай Шахобов (Россия) – Алексей Егоров (Россия)

До 66 кг — Кирилл Кошель (Россия) — Рази Зейналов (Россия)

До 66 кг — Яков Екимов (Россия) — Зураб Хациев (Россия)

До 66 кг — Кирилл Мироненко (Россия) — Белолипецкий Александр (Россия)

До 70 кг — Денис Аксенов (Россия) — Дмитрий Кикнадзе (Россия)

До 70 кг — Андрей Лебедев (Россия) — Воскан Петросян (Россия)

До 95 кг — Артур Уваров (Россия) — Артур Сиражутдинов (Россия)

Абсолютная весовая категория — Масим Колосов (Россия) — Денис Езута (Россия)

До 62 кг — Артем Белах (Россия) — Бекнур Кочкоров (Кыргызстан)

До 70 кг — Олег Манжуев (Россия) — Илья Варварский (Россия)

Абсолютная весовая категория — Олег Попов (Россия) — Денис Архиреев (Россия)

До 70 кг — Илья Фрейманов (Россия) — Алексей Ильенко (Россия)