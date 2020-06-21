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Миллер одержал досрочную победу над Робертсом на турнире UFC Vegas 3

Миллер одержал досрочную победу над Робертсом на турнире UFC Vegas 3
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Vegas 3, в рамках которого американец Джим Миллер встретился с соотечественником Рузвельтом Робертсом.

Победу в бою в первом раунде одержал Джим Миллер. Для него эта победа стала 32-й в карьере в смешанных единоборствах. При этом, на его счету 14 поражений. При этом, Миллер одержал 14 победу в первом раунде. Также в его карьере 17 побед сабмишеном, что является лучшим результатом в истории UFC. Робертс в свою очередь потерпел второе поражение при 12 победах.

Главным событием ивента станет бой между американцем Кёртисом «Бритва» Блейдсом и россиянином Александром Волковым по прозвищу Драго. В соглавном бой Джош Эммет сразится с Шейном Бургосом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Блейдс.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 11), Лас-Вегас, США
Джим Миллер (W) - Рузвельт Робертс
21 июня 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Джим Миллер
Окончено
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Рузвельт Робертс
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