Уайт прокомментировал поступок бойца, который сдался, невзирая на уговоры тренера

В ночь с 20 на 21 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. Шоу открывало противостояние бойцов лёгкого веса — Остина Хаббарда и Макса Рошкопфа. Последний дебютировал в промоушене, но поединок сложился для него неудачно. Уже после второго раунда он отказался от продолжения встречи, невзирая на эмоциональную накачку со стороны тренера и требования продолжать.
Эту ситуацию прокомментировал президент UFC Дана Уайт.
«Менеджер Рошкопфа буквально терроризировал Шона Шелби. Говорил ему, что Рошкопф — настоящий боец, что это будущее спорта. В конце концов Шон купился и согласился выпустить Макса на бой на коротком уведомлении, и вы видели его выступление», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.
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