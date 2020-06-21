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Сехудо остался впечатлён поединком Волкова с Блейдсом

Сехудо остался впечатлён поединком Волкова с Блейдсом
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился впечатлениями от поединка Александра Волкова с Кёртисом Блейдсом на турнире UFC Вегас 3, в котором россиянин проиграл сопернику единогласным решением судей.

«Очень редко бой тяжеловесов проходит всю дистанцию. Что за битва!» — написал американец на своей странице в «Твиттере».

Напомним, встреча Волкова с Блейдсом стала главным событие шоу в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Кёртис уверенно вёл поединок на протяжении трёх раундов, а концовку удалось забрать Александру, но для победы этого не хватило. Волков проиграл второй раз в последних трёх встречах. В 2018 году он досрочно уступил Деррику Льюису, после чего победил Грега Харди.

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