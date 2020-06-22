Пётр Ян стал отцом. Фото

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии новорождённого сына. Это уже второй ребёнок в семье Яна и его супруги Юлии.

«Друзья, всем привет! Сегодня в моей семье пополнение! Константин Петрович! Юля, любимая, спасибо! Ты умница», — подписал боец фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Петра Яна.

27-летний Ян выступает в смешанных единоборствах с 2013 года. Последний поединок он провёл в декабре 2019 года, победив нокаутом Юрайю Фейбера на турнире UFC 245. Его следующим соперником будет бразилец Жозе Алду. Соперники сразятся за пояс UFC в легчайшем весе, освободившийся после того, как о завершении карьеры объявил Генри Сехудо.