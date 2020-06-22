Врач Кудзаев предположил, что Нурмагомедов — генетически идеальный боец

Спортивный врач Казбек Кудзаев поделился мнением о действующем чемпионе UFC в лёгкой весовой категории россиянине Хабибе Нурмагомедове. Специалиста спросили, можно ли назвать Нурмагомедова идеальным с точки зрения генетики бойцом, поскольку на его лице никогда не появлялись сечки.
«Вполне возможно. Это зависит от качества соединительной ткани», — приводятся слова Кудзаева в канале Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен».
Также он ответил на вопрос, приобретённое это качество или врождённое.
«Врождённое», — сказал специалист.
31-летний Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, поединок планируется провести в сентябре 2020 года. На счету Хабиба 28 побед в 28 боях в MMA.
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