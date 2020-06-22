«Называйте детей в честь великих людей». Хабиб показал фото с пятью племянниками

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в свой «инстаграм» фотографию, на которой он сидит в окружении пятерых племянников.

«Хамза, Салих, Мухаммад, Хаджимурад, Умар. Это мои племянники. Называйте своих детей в честь великих людей», — подписал он фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

Напомним, двоюродные братья Хабиба, Абубакар и Умар, — также бойцы смешанных единоборств.

31-летний Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, поединок планируется провести в сентябре 2020 года. На счету Хабиба 28 побед в 28 боях в MMA.