«Называйте детей в честь великих людей». Хабиб показал фото с пятью племянниками

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в свой «инстаграм» фотографию, на которой он сидит в окружении пятерых племянников.
«Хамза, Салих, Мухаммад, Хаджимурад, Умар. Это мои племянники. Называйте своих детей в честь великих людей», — подписал он фотографию.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.
Напомним, двоюродные братья Хабиба, Абубакар и Умар, — также бойцы смешанных единоборств.
31-летний Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, поединок планируется провести в сентябре 2020 года. На счету Хабиба 28 побед в 28 боях в MMA.
- 22 июня 2020
-
11:00
-
10:02
-
09:01
-
01:00
- 21 июня 2020
-
23:55
-
22:35
-
21:16
-
19:30
-
18:13
-
17:50
-
16:43
-
16:29
-
16:15
-
15:57
-
14:43
-
14:30
-
13:30
-
12:22
-
12:16
-
11:34
-
11:29
-
10:44
-
09:47
-
09:34
-
09:18
-
08:10
-
07:33
-
07:15
-
06:44
-
06:31
-
06:12
-
05:32
-
04:56
-
04:39
-
03:51