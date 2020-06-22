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Царукян: Хабиб вернётся, а пока интригует, чтобы о нём не забывали

Царукян: Хабиб вернётся, а пока интригует, чтобы о нём не забывали
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян считает, что чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов ещё вернётся в октагон.

«Я бы хотел, чтобы Хабиб подрался ещё пару раз, а не уходил на этом этапе. Пожелаем здоровья его отцу и будем верить, что всё у него наладится, а Хабиб подерётся в сентябре. Но, я думаю, он ещё вернётся, а пока интригует, чтобы о нём не забывали.

Станет ли Махачев новым чемпионом? Вполне возможно. У него всё для этого есть. Тем более сейчас он на хорошей, победной серии и будет драться только с топовыми бойцами. Так что пара боев — и, возможно, Ислам подерётся за титул», — приводит слова Царукяна News.ru.

Ранее Нурмагомедов пообещал в скором времени сделать заявление о своём будущем.

Ожидается, что следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи. На счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах, у 31-летнего Гэтжи — 22 победы и два поражения в MMA.

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