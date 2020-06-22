Нурмагомедов — о коронавирусе в Дагестане: пик позади

Российский боец UFC, чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как в настоящий момент обстоят дела с пандемией коронавируса в Дагестане.



«Пик позади. Я сам попал на этот пик, на себе почувствовал. Отец до сих пор болеет, очень много родственников переболело. Некоторых родственников уже нет. Сейчас всё стабилизировалось. Намного меньше больных, намного лучше, потихоньку жизнь возобновляется, всё налаживается. Месяц назад было серьёзное испытание. Думаю, не только для Дагестана. Весь мир столкнулся с этим, и я вижу, что никто к этому не был готов. Не думаю, что человечество ранее с таким сталкивалось. Дагестан тоже не был готов к этому», — рассказал Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу.