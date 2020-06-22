Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Нурмагомедов — о коронавирусе в Дагестане: пик позади

Нурмагомедов — о коронавирусе в Дагестане: пик позади
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC, чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как в настоящий момент обстоят дела с пандемией коронавируса в Дагестане.

«Пик позади. Я сам попал на этот пик, на себе почувствовал. Отец до сих пор болеет, очень много родственников переболело. Некоторых родственников уже нет. Сейчас всё стабилизировалось. Намного меньше больных, намного лучше, потихоньку жизнь возобновляется, всё налаживается. Месяц назад было серьёзное испытание. Думаю, не только для Дагестана. Весь мир столкнулся с этим, и я вижу, что никто к этому не был готов. Не думаю, что человечество ранее с таким сталкивалось. Дагестан тоже не был готов к этому», — рассказал Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020