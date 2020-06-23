44-летний Владимир Кличко показал потрясающую физическую форму. Фото

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBO, IBF, IBO, WBA украинец Владимир Кличко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию, на которой можно оценить его физическую форму. Спортсмен показал снимок, сделанный непосредственно перед посещением криокамеры.

«Мне говорили, я хладнокровен. Сегодня это правда», — подписал он фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Владимира Кличко.

Кличко — бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBO (2000—2003, 2008—2015, IBF (2006—2015), IBO (2006—2015), WBA (2011—2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009—2015). Чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг (1996), чемпион мира среди военнослужащих (1995).