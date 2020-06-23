44-летний Владимир Кличко показал потрясающую физическую форму. Фото

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBO, IBF, IBO, WBA украинец Владимир Кличко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию, на которой можно оценить его физическую форму. Спортсмен показал снимок, сделанный непосредственно перед посещением криокамеры.
«Мне говорили, я хладнокровен. Сегодня это правда», — подписал он фотографию.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Владимира Кличко.
Кличко — бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBO (2000—2003, 2008—2015, IBF (2006—2015), IBO (2006—2015), WBA (2011—2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009—2015). Чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг (1996), чемпион мира среди военнослужащих (1995).
- 23 июня 2020
-
11:00
-
10:00
-
09:31
-
09:01
-
01:00
- 22 июня 2020
-
23:45
-
22:38
-
22:35
-
22:01
-
20:57
-
19:58
-
18:53
-
16:32
-
16:02
-
15:14
-
14:38
-
14:14
-
14:00
-
13:18
-
12:37
-
12:02
-
11:00
-
10:02
-
09:01
-
01:00
- 21 июня 2020
-
23:55
-
22:35
-
21:16
-
19:30
-
18:13
-
17:50
-
16:43
-
16:29
-
16:15
-
15:57