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Нурмагомедов провёл совместную борцовскую тренировку с Тухуговым

Нурмагомедов провёл совместную борцовскую тренировку с Тухуговым
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает поддерживать себя в форме. На этот раз россиянин в качестве спарринг-партнёра выбрал члена из своей команды и близкого друга Зубайру Тухугова.

«Сегодня хорошо поборолись», — написал Зубайра на своей странице в «Инстаграме».

В свою очередь Нурмагомедов отметил этот пост на своей странице в «сторис».

Соответствующий пост Тухугова можно увидеть на его странице в социальной сети.

Недавно менеджер Зубайры Ризван Магомедов рассказал, что его клиент проведёт следующий поединок в UFC в августе или сентябре. Возвращение в октагон Хабиба Нурмагомедова ожидается в сентябре. Он должен встретиться с временным чемпионом лиги в лёгком весе Джастином Гэтжи.

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