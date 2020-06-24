Нурмагомедов провёл совместную борцовскую тренировку с Тухуговым
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает поддерживать себя в форме. На этот раз россиянин в качестве спарринг-партнёра выбрал члена из своей команды и близкого друга Зубайру Тухугова.
«Сегодня хорошо поборолись», — написал Зубайра на своей странице в «Инстаграме».
В свою очередь Нурмагомедов отметил этот пост на своей странице в «сторис».
Соответствующий пост Тухугова можно увидеть на его странице в социальной сети.
Недавно менеджер Зубайры Ризван Магомедов рассказал, что его клиент проведёт следующий поединок в UFC в августе или сентябре. Возвращение в октагон Хабиба Нурмагомедова ожидается в сентябре. Он должен встретиться с временным чемпионом лиги в лёгком весе Джастином Гэтжи.
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